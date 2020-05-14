درعا على حافة الحرب … هل تنجح إيران بإخراج روسيا من الجنوب؟  

2020/05/14 | 16:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بلدة “طفس” غربي #درعا، ليل أمس الأربعاء، خروج المئات من الأهالي في مظاهرة عارمة، رفضاً للتوغل الإيراني في المنطقة، واستنكاراً لوصول حشود عسكرية ضخمة إلى محيط البلدة تمهيداً لاقتحامها.وتزامن ذلك مع خروج مظاهرة…

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