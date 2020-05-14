2020/05/14 | 16:17 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهدت بلدة “طفس” غربي #درعا، ليل أمس الأربعاء، خروج المئات من الأهالي في مظاهرة عارمة، رفضاً للتوغل الإيراني في المنطقة، واستنكاراً لوصول حشود عسكرية ضخمة إلى محيط البلدة تمهيداً لاقتحامها.
وتزامن ذلك مع خروج مظاهرة…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درعا على حافة الحرب … هل تنجح إيران بإخراج روسيا من الجنوب؟ ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتزامن ذلك مع خروج مظاهرة…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درعا على حافة الحرب … هل تنجح إيران بإخراج روسيا من الجنوب؟ ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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