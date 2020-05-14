الكاظمي يوجه بتعزيز قوة ودور جهاز مكافحة الارهاب في حماية الدولة

2020/05/14 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بتعزيز قوة ودور جهاز مكافحة الارهاب في حماية الدولة، مشددا على ضرورة إبعاده عن التدخل السياسي.

وأشاد الكاظمي خلال زيارته الى مقر جهاز مكافحة الارهاب بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للارهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر الى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وشدد الكاظمي خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعددا من القادة والضباط والمنتسبين على "أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الارهاب عن التدخل السياسي"، مشيرا الى "التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها".





وإستمع القائد العام لـ"شرح تفصيلي قدّمه رئيس الجهاز عن تطورات عمل جهاز مكافحة الارهاب وجهده الأمني والإستخباري".

وكان الكاظمي قرر يوم السبت (التاسع من الشهر الجاري)، إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وترقيته لمنصب رئيس الجهاز.

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