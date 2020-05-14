وزير الصحة يكشف عن خطوات عاجلة للتعامل مع تزايد الإصابات بكورونا ويحدد خيارين بشأن الحظر

2020/05/14 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، اليوم الخميس، عن خطوات الوزارة العاجلة للتعامل مع تصاعد اعداد الإصابات بفيروس كورونا فيما ادلى بموقف بشأن الذهاب نحو خيار الحظر الشامل.وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز”، “يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا ونتعامل معه بواقعية وقد يحتاج سنوات للسيطرة عليه ، […]

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