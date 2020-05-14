نائب يطالب الكاظمي بأنقاذ حصاد الموسم ويكشف عن “قصة السماسرة” في سايلو بعقوبة وحرائق داعش

2020/05/14 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا النائب رياض التميمي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل العاجل في انقاذ محصولي الحنطة والشعير في محافظة ديالى.وقال التميمي في بيان له، رصدته “يس عراق”، “قبل ثلاثة ايام بدأ حصاد الموسم الزراعي لمحصول الحنطة والشعير في محافظة ديالى، ومن خلال المتابعة الميدانية مع اللجنة الزراعية في المحافظة وعقد […]

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