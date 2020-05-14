الصين ترفض اتهامات واشنطن بمحاولات سرقة أبحاث كورونا واستياء في فرنسا حول أولوية اللقاح للأمريكيين

2020/05/14 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين- باريس -(أ ف ب) – رفضت الصين الاتهامات الأميركية لها بمحاولة قرصنة الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة للتوصل الى لقاح ضد كوفيد-19، معتبرة أنها تهدف الى “التشهير بها”.واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء قراصنة معلوماتيين وباحثين وطلاب على ارتباط بالصين بسرقة معلومات من معاهد جامعية ومختبرات عامة في الولايات المتحدة.وجاء في بيان لمكتب […]

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