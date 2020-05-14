كورونا يخترق نادي بشيكتاش التركي ويصيب رئيسه و 8 لاعبين

2020/05/14 | 16:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن نادي "بشيكتاش" التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة رئيسه "أحمد نور تشيبي" بفيروس كورونا.وأفاد بيان صادر عن النادي عبر موقعه الإلكتروني، أن الرئيس "تشيبي" أجرى فحص كورونا ، وكانت نتيجته "إيجابية".وأضاف أن "رئيس النادي خضع فورا للرعايا الصحية من أجل ضمان سلامته وشفائه في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المستشار الطبي للنادي "تكين أولكو" في بيان، عن "إصابة 8 من أعضاء فريق بشيكتاش الأول لكرة القدم بفيروس كورونا".وأعلنت وزارة الصحة التركية، ، أن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 143 ألفًا و114، بعد تسجيل 1639 حالة".وسجلت تركيا 58 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 3952 ، فيما تخطت حصيلة المتعافين الـ100 ألف، إثر شفاء 2826 مصابا.

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