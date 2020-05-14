الديوانية اول محافظة تطمئن المواطنين حول تجهيز الكهرباء في الصيف

2020/05/14 | 16:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية توزيع كهرباء الديوانية، اليوم الخميس، عن وضع خطة خاصة بواقع الطاقة مع حلول فصل الصيف وذلك حسب توجيهات الوزارة.وقال مدير إعلام المديرية قاسم الكرعاوي في تصريح مقتضب، اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "الخطة تشمل جميع القطاعات التابعة لها لضمان وصول التيار الكهربائي".واضاف، انه "سيتم تجهيز المحافظة بمعدل من 20 إلى 22 ساعة يوميا ومعالجة الحوادث التي تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية وزيادة الأحمال في الشبكة".

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