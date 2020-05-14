الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنهي الجمود بأداء اليمين بعد اقتسام فترة الحكم بين نتانياهو وغانتس

2020/05/14 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس(أ ف ب) – تؤدي حكومة الوحدة التي سيتقاسم السلطة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس اليمين الدستورية الخميس بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده الدولة العبرية جرت خلاله ثلاث انتخابات غير حاسمة.وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتانياهو وغانتس الشهر المنصرم على أن تستمر لثلاث سنوات، […]

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