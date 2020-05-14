البطريق الملك… منتج لغازات الضحك

2020/05/14 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوبنهاغن,-(أ ف ب) – أظهرت دراسة دنماركية الخميس أن طيور البطريق الملك في أنتركتيكا تطلق كميات وفيرة من أكسيد النيتروز أو غاز الضحك عبر برازها ما جعل الباحثين يصابون بالدوار خلال دراستها.وقال المشرف على الدراسة البروفيسور بو إلبرلينغ من قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية في جامعة كوبنهاغن “تنتج هذه البطاريق مستويات عالية من […]

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