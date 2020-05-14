2020/05/14 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الكرخ يحذر من عدم السيطرة على انتشار كورونا في الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الكرخ يحذر من عدم السيطرة على انتشار كورونا في الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).