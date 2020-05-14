الامن النيابية تدعو الكاظمي الى ادراج ملف الاسلحة الاميركية في مفاوضات حزيران

2020/05/14 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن محاور المفاوضات المرتقبة بين العراق وأميركا في حزيران المقبل.وقال عضو اللجنة عباس صروط، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "هناك عدة محاور ستناقش مع زيارة الوفد الاميركي الى بغداد ولقاء رئيس الوزراء وبينها جدولة انسحاب القوات الاميركية ومسألة التعاون ما بين الولايات المتحدة والعراق".واضاف ان "الاهم هو الجانب الأمني والأمر الذي تعهد به رئيس الوزراء امام مجلس النواب وهو التفاوض على مسألة بقاء القوات الاميركية ومستقبلها في العراق".أما بالنسبة للسلاح الاميركي الذي اشترته الدولة العراقية بمليارات الدولارات وعتاده، أكد صروط ان "التعاون من ناحية التسليح يجب ان يستمر وسلاح كل دولة لا يصلح له عتاد دولة أخرى".واوضح في ختام تصريحه ان "لجنة الامن والدفاع طلبت من القيادة العسكرية بتعدد مصادر الاسلحة حتى عندما تتأثر علاقات العراق مع أي دولة يكون هناك بدائل أخرى".

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