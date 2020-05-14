وزير الدفاع يدعو لاستخدام التكنولوجيا في مراقبة الحدود ومنع تسلل الارهابيين

2020/05/14 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الخميس، ضرورة ضبط الحدود وادخال آخر التطورات التكنولوجية في مراقبتها لمنع تسلل الارهابيين.وذكر بيان لوزارة الدفاع، اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "الوزير استقبل في مقر الوزارة، قائد قوات الحدود وقائد قوة التدخل السريع".شدد عناد خلال اللقاء، على "ضرورة ضبط الحدود وادخال آخر التطورات التكنولوجية في مراقبتها لمنع تسلل الارهابيين للحفاظ على النصر الذي تحقق بدماء الابطال خلال معارك التحرير".

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