المالكي ووزير الاتصالات بحثا وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق

2020/05/14 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير الاتصالات أركان شهاب، تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والارتقاء بعمل الوزارة.

وقال مكتب المالكي في بيان إن الجانبين بحثا وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وضرورة الارتقاء بواقع عمل الوزارة وبما ينسجم ومتطلبات العصر..



مبينا ان الاجتماع ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له، وتقديم خدمات تصب في مصلحة الدولة والمواطن العراقي.

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