الكاظمي يبحث نشاط الشركات الفرنسية في المناطق المحررة

2020/05/14 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الخميس، مع السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير عدة ملفات من بينها نشاط شركات بلاده في المناطق المحررة.

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