الجيش البريطاني يستغل ازمة كورونا لحل مشكلة التجنيد

2020/05/14 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ( ديكلاسيفايد) البريطاني ان وزارة الدفاع البريطانية تستغل جائحة فايروس كورونا لحل ازمة التجنيد الطويلة المدى في الجيش خلال السنوات الست الماضية واصلاح الضرر بسمتعها المتضررة بالفعل من الحملات العسكرية التي خاضها الجيش في العراق وافغانستان” وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” تصريحات الجيش البريطاني منذ ازمة […]

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