محافظ بغداد يدعو إلى فرض حظر تجوال شامل إلى ما بعد عيد الفطر

2020/05/14 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، الحكومة الاتحادية الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة العراقية ابتداء من اليوم الخميس الى مابعد ايام عيد الف...

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