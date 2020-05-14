الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شرق صلاح الدين

2020/05/14 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي في العراق، الخميس، عددا من المضافات بعملية أمنية في شرق صلاح الدين....

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