وزير داخلية كوردستان يعرض آخر القرارات بشأن كورونا

2020/05/14 | 17:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد

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