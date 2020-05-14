2020/05/14 | 17:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود لأيام تحرير الموصل.. انتشال جثة من ركام منزل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعود لأيام تحرير الموصل.. انتشال جثة من ركام منزل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعود لأيام تحرير الموصل.. انتشال جثة من ركام منزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).