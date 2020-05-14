نجدة بغداد: اعتقال 65 مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة

2020/05/14 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال 65 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة.وقالت نجدة بغداد في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (٦٥) شخصا مخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال”.وأضاف البيان أنه “تم القبض على (١٣٠) متسولا ضمن مناطق متفرقة […]

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