بعد رميها من شقة في البصرة.. والد الطفلة المتوفية يقر بفعلته ويدلي بتبرير ’’صادم’’

2020/05/14 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم الخميس، باجراء شرطة المحافظة كشف دلالة لمكان جريمة تعذي...





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