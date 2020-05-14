اقليم كردستان يطبق اجراءين عاجلين بعد تسجيل 119 اصابة بكورونا يوم امس بعموم العراق

2020/05/14 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - اربيل

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الخميس (14 أيار 2020) انها ستتخذ اجراءين عاجلين بعد ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا في العراق بالأيام الاخيرة فيما اشارت الى ان الاقليم لم ينتصر بعد على الفيروس.

وقال وزير الداخلية في اقليم كردستان، ريبر أحمد في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) ان "مخاطر جائحة كورونا لا تزال قائمة، وانه مع تشديد حظر التجوال، الا ان السماح بفتح بعض الأماكن جاء من اجل تأمين المعيشة للمواطنين".

واضاف: "اننا لا نريد من الجهات الاعلامية ان تتصور او تقول انه تم الانتصار على فايروس كورونا في الاقليم، لأنه مع عدم وجود لقاح لا يمكن ذكر ذلك"، لافتا الى انه "سيتم تشديد الاجراءات اكثر مع المحافظات العراقية الاخرى لان اعداد الاصابات فيها يتزايد واخرها امس الذي سجل فيه 119 اصابة".

وشدد في اجراءين عاجلين على "عدم السماح للمواطنين بالسفر من خارج محافظات العراق الى الاقليم ومن الاقليم الى تلك المحافظات وتشديد الاجراءات في المعابر الحدودية والمطارات".

وكانت وزارة داخلية إقليم كردستان، قررت الأحد الماضي (10 أيار 2020) استئناف الدوام في دوائر الإقليم الرسمية، على خليفة انعدام الاصابات لعدة أيام بالاقليم، فيما حددت ساعاته وشروطه.

وذكرت وزارة داخلية الاقليم، في بيان، أنها "قررت استئناف الدوام الرسمي بداية من يوم غد الاثنين".

واشترطت الوزارة هذا القرار على ان يكون كالتالي "من الاحد الى الاربعاء، من الساعة 9 الى الساعة الواحدة، ويوم الخميس الى الساعة 12".

واشارت الى "اعطاء صلاحيات الى الدوائر غير المرتبطة بتحديد نسبة دوام الموظفين ".

وفيما أكدت "الالتزام بالإجراءات بالوقائية والصحية"، لفتت الى "تطبيق نظام الخفارات، والتناوب في الدوام، على ان يشمل الجميع".

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم الخميس، باجراء شرطة المحافظة كشف دلالة لمكان جريمة تعذيب اب لطفلته البالغة من العمر 6 سنوات ووفاتها في الحال.

وقال المصدر، "مساء يوم امس الاربعاء، اجريت شرطة محافظة البصرة ع

بغداد اليوم-متابعة

نشرت وكالة فرانس برس، تقريرا سلط الضوء على زيارة العتبات الدينية، في ظل جائحة كورونا، التي أصابت أكثر من 3000 مواطن، وأودت بحياة نحو 100 آخرين، فيما اشارت إلى أن المعنيين بهذا الشأن لجأوا إلى اعتماد طرق افتراضية، لتأدية ال

بغداد اليوم - متابعة

كشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، الخميس 14-5-2020، عن خطوات الوزارة العاجلة للتعامل مع تصاعد اعداد الإصابات بفيروس كورونا فيما ادلى بموقف بشأن الذهاب نحو خيار الحظر الشامل.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اقليم كردستان يطبق اجراءين عاجلين بعد تسجيل 119 اصابة بكورونا يوم امس بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اقليم كردستان يطبق اجراءين عاجلين بعد تسجيل 119 اصابة بكورونا يوم امس بعموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).