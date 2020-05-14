2020/05/14 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني: على جميع الاطراف السياسية التعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن في الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: على جميع الاطراف السياسية التعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن في الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني: على جميع الاطراف السياسية التعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).