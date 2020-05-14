إحالة ملفات فساد تتعلق بوزير الاتصالات السابق الى النزاهة

2020/05/14 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية مضر خزعل، الخميس، إحالة ملف سوء خدمة الاتصالات في عهد الوزير السابق النزاهة والقضاء.

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