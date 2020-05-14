عمالقة النفط والغاز في أمريكا يستعدون لتكبد أولى الخسائر الكبيرة

2020/05/14 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تستعد صناعة النفط الأمريكية لتكبد أولى الخسائر الكبيرة إذ حذرت شركة California Resources المستثمرين من احتمال إفلاسها كذلك أطلقت تحذيرات مشابهة شركة النفط الصخري Chesapeake Energy.

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