“حديث الرمز”

2020/05/14 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد أبو رغيف … قال صاحب الذكرى….سيد البلغاء “لا تقل ألا الحق ولا تقل كل الحق” .على الرغم من استحسان قول الحق وقائلة،لكنه يستقبح في مواضع.هكذا هو خطاب السماء وكذلك هو خطاب رسالته ودستوره “القرآن” الذي حمل استثناءات كثيرة لمحرمات،فأستثنى الشعراء المؤمنين من الغوايه، وأجاز أكل لحم الخنزير عند الضرورة…الخ،فقد يسبب قول […]

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