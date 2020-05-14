موسكو: لا أساس لإلقاء اللوم على الصين في جائحة كورونا

2020/05/14 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس مجددا عن رفضها للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين بالوقوف وراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في كلمة ألقاها ضمن إطار منتدى فالداي الدولي للحوار: “بطبيعة الحال نتابع بقلق الاتهامات التي ترد من الولايات المتحدة ضد شريكنا الاستراتيجي […]

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