الدفاع المدني ينفي اندلاع حريق داخل مطحنه الرحاب في النجف

2020/05/14 | 17:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفت مديرية الدفاع المدني في النجف، الخميس، اندلاع حريق داخل مطحنه الرحاب .وقالت المديرية، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الحريق عبارة عن احتراق منزل متروك تجاوز بالقرب من المطحنة وتم اخماده من قبل الدفاع المدني النجف”.وأضافت، أن “المطحنة لم يصلها الحريق”.يشار الى أن المدة الماضية شهدت اندلاع حرائق في عدد […]

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