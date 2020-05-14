اول تعليق من نجم إنجلترا بعد تعرضه للسطو المسلح

2020/05/14 | 17:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجه لاعب فريق توتنهام، ديلي آلي، الشكر إلى الجماهير التي ساندته بعد تعرضه لعملية سطو مسلح في منتصف ليل أمس الأربعاء.وكتب ديلي آلي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “شكرًا لجميع رسائلكم”.وأضاف الإنجليزي: “تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن”.واختتم ديلي آلي: “نقدر دعمكم”.وكان آلي قد تعرض رفقة عدد من أصدقائه، […]

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