تقرير: ضربات وكوارث لدولة الرفاهية في زمن محمد بن سلمان

2020/05/14 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت صحيفة الواشنطن بوست، اليوم الخميس، ان الكوارث المزدوجة الحالية تعد اسوأ أزمة تحيق بالمملكة العربية السعودية منذ عقود، وهي التي تتمثل بأزمة تفشي وباء كورونا مع تراجع اسعار النفط، وهو ما قد يمحي طموحات ولي العهد الحالي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.وسلط تقرير الصحيفة الامريكية، الضوء على الأزمة التي ضربت […]

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