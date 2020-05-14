إيران تسجل 1808 إصابة و71 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/14 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، عن تسجيل 1808 إصابة و71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال جهانبور في تصريح صحفي، أنه لغاية ظهر اليوم الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 114 الفاً و533 شخصا، بعد تسجيل 1808 إصابة جديدة، وبوفاة 71 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6854 شخصا.واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 90 الفا و539 شخصا لغاية الان، مشيراً إلى أن 643 ألفاً و772 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس كورونا" فی انحاء البلاد حتى الان.واشار الى اجراء فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد، مضيفاً ان جميع المدن الايرانية باستثناء محافظة خوزستان تعيش في الظروف المشابهة للايام السابقة وتم فرض قيود في خوزستان للوقاية من انتشار الفيروس.وأعرب عن امله بان يلتزم اهالي المدينة بالتوصيات الطبية ومشروع التباعد الاجتماعي فيها كما حذر من احتمال ارتفاع عدد المصابين في محافظة خراسان الشمالية.ونوه الى تعافي اربعة اخماس المصابين بفيروس كورونا في البلاد معتبرا ذلك رقما قياسيا واضاف ان الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي سيساهم في تحسين الظروف الحالية.

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