أوبك: العراق ملتزم باتفاق خفض انتاج النفط لمجموعة

2020/05/14 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، أنها تلقت من وزير المالية العراقي ووزير النفط بالوكالة علي علاوي، تعهداً بالتزام العراق بتنفيذ حصته في اتفاق خفض الإنتاج الطوعى للمنتجين في "أوبك +".وقالت المنظمة في بيان، إن "اتفاق خفض الانتاج لمجموعة (أوبك +) يقضي بخفض المعروض العالمي من النفط الخام بـ7.9 مليون برميل يوميا وقد تم التوصل إليه في اجتماعي أوبك التاسع والعاشر (غير العاديين) مع وزراء دول خارج أوبك يومي 9 و12 نيسان الماضي على التوالي عبر تقنية الفيديو".ولفتت الى أن "الوزير العراقي دعا المحللين في وسائل الإعلام وشركات الطاقة إلى الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية كمصدر وحيد للمعلومات المتعلقة بالسياسات النفطية فى البلاد".

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