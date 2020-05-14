شركات النفط الأمريكية تستعد لإعلان افلاسها

2020/05/14 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تستعد صناعة النفط الأمريكية لتكبد أولى الخسائر الكبيرة إذ حذرت شركة California Resources المستثمرين من احتمال إفلاسها كذلك أطلقت تحذيرات مشابهة شركة النفط الصخري Chesapeake Energy.ووفقا لتقرير نشرته وكالة “نوفوستي” فإن الشركتين الأمريكيتين غارقتان في الديون ولم يترك انهيار أسعار النفط إية فرصة لهما لسداد إلتزاماتهما المالية.ويرى خبراء أن هذين الإفلاسيين […]

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