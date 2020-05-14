واسط.. القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة

2020/05/14 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت مديرية مكافحة مخدرات واسط، اليوم الخميس، القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها”القت القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة ضمنهم من خارج محافظة واسط واحد أفراد العصابة امرأة”.وأضافت، انه”تم ضبط بحوزتهم (30) غراما ‏من مادة الكريستال تمت إحالتهم […]

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