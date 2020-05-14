وكالة امريكية: “بلومبرغ”: اللحوم باتت للأغنياء فقط في الولايات المتحدة

2020/05/14 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن اللحم في الولايات المتحدة بات في متناول الطبقة ذات الدخل المرتفع وحدها.وقالت الوكالة إن الفضاءات التجارية العادية المخصصة لبيع المواد الغذائية باتت تشكو من فقدان اللحوم، على عكس نقاط البيع الفاخرة، حيث يتم شراء المنتجات بشكل رئيسي من قبل ذوي الدخل المرتفع.وأوضحت الوكالة أن معدلات البطالة […]

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