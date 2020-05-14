الكاظمي يتحرّك نحو المنظومة الأمنية: محاولة لإبعادها عن السياسة

2020/05/14 | 17:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي، زياراته للمؤسسات الأمنية المختلفة واللقاء بقياداتها، آخرها زيارته لجهاز #مكافحة_الإرهاب اليوم.“الكاظمي” وخلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن #عبدالوهاب_الساعدي وعدداً من القادة والضباط والمنتسبين، أكّد أنه «يجب إبعاد…

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