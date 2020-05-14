وزير العمل يتفقَّــد دار تأهيل الأحداث الذكور في الكرادة ويطَّلع على احتياجات المستفيدين ويوجِّه بتلبيتها

2020/05/14 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تفقَّـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش الركابي، اليوم الخميس، دار تأهيل الاحداث للذكور في الكرادة والتقى ملاك الدار واطلع على المعوقات التي تواجه عملهم لايجاد الحلول الناجعة لها.وذكر بيان للوزارة تلقته “العهد نيوز” انه “اجرى الوزير جولة في اروقة الدار برفقة معاون مدير عام الاحتياجات الخاصة اقبال الصريفي والتقى المستفيدين […]

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