الكاظمي يجتمع بالساعدي ويصدر توجيهات حول جهاز مكافحة الإرهاب

2020/05/14 | 17:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على ضرورة الحفاظ على استقلالية جهاز مكافحة الإرهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.

أجرى الكاظمي زيارة إلى جهاز مكافحة الإرهاب بعد جولة في وزارة الدفاع

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، 14 آيار/مايو، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أجرى، صباح اليوم ، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب".

وأشاد الكاظمي، وفق البيان، بـ "جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للإرهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأكد الكاظمي، خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعددًا من القادة والضباط والمنتسبين على "أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي".

وأشار، إلى "التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها"، كما استمع لشرح تفصيلي قدّمه رئيس الجهاز عن تطورات عمل جهاز مكافحة الإرهاب وجهده الأمني والاستخباري، وفق البيان.

وزار الكاظمي، في وقت سابق، وزارة الدفاع وعقد اجتماعًا أمنيًا فيها مشيرًا إلى ضرورة حفظ الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.

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