"الجيل الجديد" تدعو كتلتي الجماعة والاتحاد للانضمام إلى جبهتها

2020/05/14 | 17:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت كتلة "حراك الجيل الجديد" المعارضة في برلمان اقليم كوردستان، يوم الخميس، طلباً الى كتلتي الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي بالانضمام الى جبهة المعارضة.

وقال المتحدث باسم الكتلة كاوه عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، "طلبنا من كتلتي الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، الانضمام الى كتلة المعارضة في البرلمان".

وأوضح أن كتلته "لن تشارك في اجتماع الكتل البرلمانية والذي دعت إليه كتلتي الاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية كونه لم ينسجم مع برنامجنا".

وأشار عبد القادر إلى رفض الكتلة المشاركة في "أي اجتماع يشارك فيه الاتحاد الوطني او الحزب الديمقراطي، وفق برنامج المعارضة".

كما شدد عبد القادر، بأن الجيل الجديد، "لن تسمح لأحد بأن يستخدمها لأغراض سياسية"، داعيا "كتلتي الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي للانضمام الى جبهة المعارضة".

وكان من المقرر عقد اجتماع الخميس بين رؤساء الكتل البرلمانية لاحتواء التوتر الناجم عن رفع الحصانة عن برلماني، إلا أن تغيّب رئيسة البرلمان ريواز فائق تسبب بإرجاء الاجتماع.

وصوّت برلمان اقليم كوردستان يوم ٧ أيار الجاري بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد، وسط مقاطعة نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الإقليم.

واعلن عضو هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي أن سوران عمر سعيد الذي رفعت عنه الحصانة سيمثل امام القضاء بتهمة التشهير.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للأخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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