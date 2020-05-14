كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم

2020/05/14 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صادر عن دائرة صحة الديوانية ليوم الخميس 2020/5/14

مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها حيث ك...





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