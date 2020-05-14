2020/05/14 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها حيث ك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان صادر عن دائرة صحة الديوانية ليوم الخميس 2020/5/14
مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها حيث ك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).