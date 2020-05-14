كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم


كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم
2020/05/14 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بيان صادر عن دائرة صحة الديوانية ليوم الخميس 2020/5/14

مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها حيث  ك...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا.. الموقف الوبائي للديوانية هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links