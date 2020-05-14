بالوثيقة: السيستاني يجيب على استفتاء بخصوص اقرب الاحتمالات في تعيين ليلة القدر

2020/05/14 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، الخميس (14 أيار 2020) على استفتاء بخصوص أقرب الاحتمالات في تعيين ليلة القدر.

وأورد مكتب السيستاني في النجف، سؤالا موجها الى المرجع، نصه: "ما هو نظر السيد في تعيين ليالي القدر وما هي اقرب الاحتمالات فيها؟".

وأجاب المرجع السيستاني، أن "اقرب الاحتمالات أن تكون إحدى ليلتي (إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين) ويحتمل أيضا أن تكون الليلة التاسعة عشر".

وأضاف: "ينبغي للمؤمن أداء الأعمال الخاصة، في هذه الليالي الثلاث".

بيان صادر عن دائرة صحة الديوانية ليوم الخميس 2020/5/14

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* لاتوجد اصابة لهذا اليوم 2020/5/14

1– تم سحب (4) نماذج لحا

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وقال وزي

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