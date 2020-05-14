كورونا يضرب بيشكتاش بقوة.. 8 إصابات جديدة في الفريق التركي

2020/05/14 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة ثمانية من منتسبيه بفيروس كورونا المستجد، خلال الفحوص الطبية التي خضع لها جميع أعضاء الفريق في الملعب التدريبي.

تأتي هذه الإصابات عقب قيام الأندية التركية باستئناف تدريباتها بعد إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم عن عودة الدوري الممتاز يوم 12 حزيران المقبل دون حضور الجماهير.

وجاء قرار الاستئناف بعد توقف المسابقة لنحو 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان بشكتاش قد أعلن في التاسع من مايس الجاري عن إصابة لاعب واحد وعضو بالجهاز الفني بفيروس كورونا.

وخلال الجولة الثانية من الفحوصات بين اللاعبين والجهاز الفني، جرى اكتشاف 8 حالات إصابة بالعدوى، بحسب ما ذكره بشكتاش عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري التركي بفارق 9 نقاط خلف طرابزون سبور المتصدر.

وكان نادي إيرزورومسبور المنافس بدوري الدرجة الثانية التركي، قد أعلن أمس، إصابة 11 من منتسبيه بفيروس كورونا من بينهم 4 لاعبين، مع نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

ولم يعقب اتحاد الكرة التركي حتى الآن على هذه التطورات.

وأقدمت تركيا على إلغاء دوري كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد لموسم 2019-2020 بسبب جائحة كورونا.

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