2020/05/14 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة البرلمان الكردستاني : لن ادعو لجلسة لاتناقش مشاكل ومعاناة المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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