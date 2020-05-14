الدفاع المدني في النجف ينفي وقوع حريق داخل مطحنة الرحاب

2020/05/14 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف نفت مديرية الدفاع المدني في النجف، اليوم الخميس، نشوب حريق داخل مطحنة الرحاب في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”الحريق عبارة عن احتراق منزل متروك تجاوز بالقرب من المطحنة”.واضافت، انه”تم اخماده من قبل الدفاع المدني في النجف”.انتهى

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