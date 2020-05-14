تحذير أوروبي من هجمات

2020/05/14 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مسؤولو مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي من أن تنظيم "داعش" قد يستغل انتشار فيروس كورونا، كفرصة لتكثيف هجماته.

وحذر منسق مكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف، في إحاطة سرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أن مسلحي داعش "قد يرون أن الهجمات على الطواقم الطبية والمنشآت فعالة للغاية، لأنها ستولد صدمة هائلة في المجتمع".

وأضاف أن التجارب السابقة أظهرت أن "الإرهابيين والمتطرفين العنيفين، الذين يهدفون إلى تغيير المجتمعات والأنظمة الحكومية من خلال العنف، يسعون إلى استغلال الأزمات الكبرى لتحقيق أهدافهم".

وتابع: "في الوقت الحالي، يستخدم معظم الإرهابيين الأزمة لأغراض الدعاية، مستغلين حقيقة أن الناس يقضون وقتا على الإنترنت أكثر من المعتاد، مع إجراءات الإغلاق".

وأشار المسؤول إلى أن الإرهابيين يستغلون انعدام الأمن والضعف والظلم الذي قد يتعرض له الناس، للحصول على المزيد من الدعم، وذلك من خلال اعتماد رواية بسيطة تلقي اللوم بشأن المشاكل التي يتعرضون لها على الغرباء.

وعلى الرغم من عدم تصاعد العنف حتى الآن، حذر دي كيرشوف من أن تنظيم داعش قد حرض أنصاره في الغرب على الاستفادة من الأزمة الحالية لشن هجمات.

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