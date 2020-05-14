محافظ بغداد يدعو الحكومة إلى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة

2020/05/14 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الحكومة الاتحادية الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد الى ما بعد ايام عيد الفطر المبارك نتيجة تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا.

وقال العطا، في بيان, ان السيطرة على كورونا سيتم فقدانها إذا ما استمرت الإصابات بالتزايد لاسيما وان مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلأ بالمصابين خلال اليومين المقبلين وهو ما يعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا.

وعزا العطا، تزايد أعداد الإصابات الى عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية، مشيرا الى انه تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم اما للمرضى المصابين او للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة.

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