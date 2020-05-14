ترامب: يمكننا قطع كل العلاقات مع الصين


ترامب: يمكننا قطع كل العلاقات مع الصين
2020/05/14 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز
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