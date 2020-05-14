2020/05/14 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: يمكننا قطع كل العلاقات مع الصين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: يمكننا قطع كل العلاقات مع الصين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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