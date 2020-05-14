تحرير مختطفة مسيحية وتعقّب خاطفيها من ديالى لسامراء (صورة)

2020/05/14 | 18:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، تفاصيل تحرير فتاة مختطفة من المكوّن المسيحي في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة مسيحية اختطفت من قبل مجهولين بعد خروجها من منزلها وسط بعقوبة وجرى اقتيادها الى سامراء في محافظة صلاح الدين".

وأوضح أن "فريقا أمنيا متخصصا من الاستخبارات، وخلال عملية تتبع وتعقب متقنة، تمكن من تحديد مكان الفتاة في سامراء، وإعادتها إلى منزلها في بعقوبة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية هناك".

وأضاف المصدر أن "قوات الامن حررت الفتاة لكنها لم تعثر على الخاطفين بعد فرارهم"، لافتا إلى أن "اجهزة الامن تواصل تعقبهم للوصول الى الشبكات والخلايا المرتبطة بهم".

وشهدت ديالى خلال الاعوام الماضية عمليات خطف مستمرة من قبل تنظيمات متطرفة أو عصابات ابتزاز وتركزت في المناطق والطرق النائية وممرات القوافل التجارية، فيما اكدت شرطة ديالى انخفاض معدلات الخطف في ديالى خلال الاعوام التي تلت 2016 بنسبة 80%.

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