2020/05/14 | 18:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نظرة سريعة على بعض الفرق التطوعية، التي كانت تعمل في السنوات السابقة خلال شهر رمضان، لطهي وتوزيع الطعام أو السلل الغذائية على المحتاجين، تبين أن أغلبها متوقف تماماً، حتى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موائد رمضان “بالحبة”… وروسيا ترفع أسعار الخضار والفواكه السورية!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موائد رمضان “بالحبة”… وروسيا ترفع أسعار الخضار والفواكه السورية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).