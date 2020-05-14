استثمار البصرة: منح إجازتين استثماريتين لإنتاج أكياس سمنت ومواد أولية

2020/05/14 | 18:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين، الخميس، منح الهيئة إجازتين استثماريتين الأولى لإنتاج أكياس الاسمنت والثانية لإنتاج كافة المواد الأولية للبنى التحتية.

وقال عبد الحسين في تصريح أورده موقع "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "طاقة إنتاج معمل أكياس الاسمنت تبلغ أكثر من 30 مليون كيس سنوياً ما سيحقق اكتفاءً ذاتياً لتغطية حاجة العراق وعدم استيرادها من الخارج"، مضيفاً أن "هذا المشروع من شأنه أن يوفر العملة الصعبة للبلاد".

وأوضح انه "تم منح إجازة استثمار لإنشاء معمل لإنتاج أكياس الاسمنت بكلفة تتجاوز المليار و 400 مليون دينار عراقي وعلى مساحة 5 دونم في المدينة الصناعية".

ولفت إلى أن "المعمل سينجز خلال 18 شهرا لينتج 30 مليون كيس سنويا تسهم في سد جزء من حاجة معامل الاسمنت في العراق حفاظا على الأموال بعد إذ كانت المعامل تستورد الأكياس من الخارج خصوصا بعد زيادة الإنتاج و تحقيق العراق للاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت".

وأضاف أن "هذه الإجازة الثانية للمعامل الساندة حيث منح مطلع هذا الشهر إجازة لمعمل معجون الطماطم كمعمل يسند القطاع الزراعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول فيما تسهم هذه المعامل في تشغيل الأيدي العاملة العراقية".

وتابع أن "هيئة استثمار البصرة وضعت خطة تجعل من القطاع ركيزة أساسية باقتصاد البلاد إذا منحت له الصلاحيات والقوانين التي يحتاجها خصوصا في المجال الصناعي بالدرجة الأولى والمجالات الأخرى كالسكنية والسياحية".

كما رجح أن "تشهد البصرة خلال نحو 18 شهرا افتتاح فندق (ميلنيوم) الذي يعتبر السابع على مستوى المنطقة وكذلك انتهاء العمل من البنى التحتية لمشروع استثماري سكني نفذ بمواصفات عالية جداً ومشاريع استثمارية أخرى من شأنها النهوض بواقع المحافظة استثمارياً".

وأشار إلى أن "هيئة استثمار البصرة قد منحت إجازات استثمارية سكنية بقيمة تجاوزت المليار دولار خلال الفترة الماضية"، داعياً "الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية للنظر بخطة هيئة استثمار البصرة والتعاون لتنفيذها من اجل رفد الاقتصاد العراقي".

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